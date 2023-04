Mehr als 80 Unternehmen an über 120 Standorten aus dem Südwesten wollen ihre Außenanlagen naturnah umgestalten. Deshalb haben sie sich vom Naturschutzbund beraten lassen. Die EnBW in Biberach an der Riß ist am Freitag in eine umfangreiche, zwei Jahre dauernde Umgestaltung gestartet.