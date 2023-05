Der von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) mit angestoßene Antrag für ein weitreichendes Verbot von sogenannten PFAS-Chemikalien löst in Baden-Württemberg eine kontroverse Debatte aus. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Konfliktthema. Was sind PFAS? Per- und polyfluorierte Alky...