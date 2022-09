„Schoko oder Johannisbeere?“ Ulrike Baumgärtner, 43, macht mit ihrem „Eis-Bike“ an diesem Spätsommernachmittag Station auf einem Spielplatz im Tübinger Teilort Weilheim. Einige Kinder stehen für die zweite Runde Eis in der Waffel an. Die Grünen-Politikerin, die am 23. Oktober Oberbürge...