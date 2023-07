Für den Führerschein muss jeder einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren. Das ist wichtig und das dort erworbene Wissen kann im Ernstfall Leben retten. Zum Glück tritt so ein Notfall nur selten ein und trifft nur die wenigsten. Doch was tun, wenn es so weit ist? Wissen Sie noch, wie Sie richtig reagieren und wann Sie den Notruf 112 wählen müssen? Welche Notrufnummer für welchen Notfall ist und was zu tun ist, erklärt unter anderem die baden-württembergische Regierung online.

Die Notrufnummern und Kontakte in BW

Welche Notrufnummern gibt es überhaupt? Hier die wichtigsten Telefonnummern für den Ernstfall in der Übersicht:

112 - Feuerwehr und Rettungsdienst

110 - Polizei

116 117 - Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Notruf-App „nora“

Nothilfe-SMS

19 222 - Krankentransport

112, 110, 116 117 – Wann gilt welche Notrufnummer?

Die allgemein bekannte Notrufnummer 112 ist die Telefonnummer für Feuerwehr und Rettungsdienst. Sie ist kostenlos, funktioniert ohne Vorwahl und gilt nicht nur in Baden-Württemberg, sondern in ganz Europa. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie vom Festnetz oder Mobiltelefon angerufen wird. Sie werden immer zur örtlich zuständigen Leitstelle geleitet.

Wann gilt die Notrufnummer 112? Bei Bränden, Unglücksfällen oder bei lebensbedrohlichen Unfällen sowie bei medizinischen Notfällen ist die Notrufnummer der Feuerwehr und des Rettungsdienstes die richtige. In weniger schwerwiegenden Fällen hilft Ihnen der Ärztliche Bereitschaftsdienst unter der Nummer116 117.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst – Wann 116 117 anrufen?

gesundheitlichen Notfällen kann auch der Ärztliche Bereitschaftsdienst weiterhelfen. Und zwar bei Erkrankungen, mit denen Sie normalerweise einen niedergelassenen Arzt in der Praxis aufsuchen würden, bei denen aber die Behandlung aus medizinischen Gründen nicht bis zum nächsten Tag warten kann. Genau dann gilt bundesweit die Rufnummer 116 117. Auch diese Telefonnummer funktioniert ohne Vorwahl und ist kostenlos – vom Festnetz und aus dem Mobilfunknetz. Weitere Infos zum Ärztlichen Bereitschaftsdienst gibt es unter In manchenkann auch derweiterhelfen. Und zwar bei Erkrankungen, mit denen Sie normalerweise einen niedergelassenen Arzt in der Praxis aufsuchen würden, bei denen aber die Behandlung aus medizinischen Gründen nicht bis zum nächsten Tag warten kann. Genau dann gilt bundesweit die Rufnummer. Auch diese Telefonnummer funktioniert ohne Vorwahl und ist kostenlos – vom Festnetz und aus dem Mobilfunknetz. Weitere Infos zum Ärztlichen Bereitschaftsdienst gibt es unter www.116117info.de

Es gibt auch eine Notrufnummer für Krankentransporte mit medizinisch-fachlicher Betreuung: die 19 222 – allerdings nur mit Ortsvorwahl der für Ihren Kreis zuständigen Leitstelle (auch vom Festnetz aus).

Wann den Polizei-Notruf 110 wählen?

Der bekannte Polizei-Notruf 110 funktioniert ebenfalls ohne Vorwahl und ist kostenlos – das gilt für Mobilfunk und Festnetz. Die 110 gilt nur für Notfälle und wird von speziell geschulten Polizeibeamten in den jeweiligen Führungs- und Lagezentren in BW entgegengenommen.

Beim Notruf richtig verhalten und diese W-Fragen beantworten

Generell raten Rettungskräfte und Experten zur Ruhe. Ebenso sollen sich Helfer und Zeugen, die den Notruf durchführen, durch das Gespräch führen lassen. Ebenso hilft es laut Landesregierung, die folgenden fünf W-Fragen vor dem eigentlichen Notruf, für sich selbst zu beantworten:

Wer ruft an? (Name, Standort, Telefonnummer)

Wo ist das passiert? (Ort des Ereignisses, Adresse)

Was ist geschehen? (Beschreibung des Ereignisses, Verkehrsunfall, Brand, häuslicher Unfall etc.)

Wie viele Verletzte oder Betroffene gibt es? (Zahl der betroffenen Personen, ihre Lage sowie die Verletzungen)

Warten Sie auf Rückfragen. Beenden Sie den Notruf bitte erst, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Notruf-App „nora“: Hilferuf übers Smartphone – ohne Sprechen

Notruf-App „nora“ kann in Notsituationen ein Notruf ganz ohne Sprechen abgesetzt werden. Besonders für Menschen mit einer Hör- der Sprachbehinderung ist es dank „nora“ einfach einen Kontakt zu den Leitstellen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei herzustellen. Und zwar in ganz Deutschland. Die App steht im Mit derkann in Notsituationen ein Notruf ganz ohne Sprechen abgesetzt werden. Besonders für Menschen mit einer Hör- der Sprachbehinderung ist es dank „nora“ einfach einen Kontakt zu den Leitstellen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei herzustellen. Und zwar in ganz Deutschland. Die App steht im App-Store sowie im Google Play-Store zum kostenlosen Download bereit.

Notruf per Nothilfe-SMS – Das sind die Nummern

Können Menschen mit einer Sprach- oder Hörbehinderung im Notfall nicht die Notruf-App „nora“ verwenden, haben sie auch die Möglichkeit, per SMS einen Hilferuf abzusetzen. Die SMS wird automatisch an eine entsprechende Leitstelle übermittelt. Welche Notfallnummer für die Nothilfe-SMS gilt, hängt vom jeweiligen Mobilfunkanbieter ab. Die folgenden beiden Nummern gibt es:

T-Mobile (D1) und Vodafone (D2): 99 0711 216 77 112

Telefonica (O2/Eplus): 329 0711 216 77 112

Bitte beachten Sie, dass es bei der Übermittlung der SMS zu technisch bedingten Verzögerungen kommen kann. Nutzen Sie daher – wenn möglich – primär „nora“ oder das kostenfreie Notruffax an die 112.