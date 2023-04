Nach jahrelanger Planung, Bauzeit und einem zeitraubenden Streit wird das Gebetshaus der Türkisch-Islamischen Gemeinde Esslingen am Wochenende (29./30.4.) alseröffnet. Nach Angaben des Trägervereins können dort bis zu 650 Menschen beten, an Feiertagen auch mehr. Genutzt wird das Haus bereits: In den vergangenen Wochen haben Gläubige aus Esslingen und der Region allabendlich das Fastenbrechen dort gefeiert , bevor sie in den Gebetsräumen zusammenkamen.