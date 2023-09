Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 9.20 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Bopfingen zu Fuß in Richtung Eingangstür unterwegs. Als er an einer 37 Jahre alten Hausmitbewohnerin vorbeiging, soll diese ihm mutmaßlich unvermittelt mit einem Küchenmesser in die Brust gestochen haben.

Polizei nimmt 37-Jährige fest

Er konnte die Frau entwaffnen und anschließend Hilfe holen. Der Rettungsdienst versorgte den 53-Jährigen und brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm die Frau vorläufig fest. Aufgrund von Anhaltspunkten für eine psychische Erkrankung wurde die 37-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft in eine forensische Fachklinik gebracht.