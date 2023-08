Die Polizei hat in einer Wohnung in Stuttgart eine tote Frau entdeckt. Nach einem Hinweis hätten Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag (23.08.2023) die Wohnung in der Türlenstraße im Norden der Landeshauptstadt überprüft und dort den Leichnam gefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend gemeinsam mit. Die Todesursache sei noch unklar, hieß es. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen; die Spurensicherung war in der Nacht zu Donnerstag noch vor Ort. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt.