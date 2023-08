„Hurraaa!“ Das steht in großen Buchstaben auf einem Plakat, das offenbar am Stuttgarter Flughafen hängt. Drumherum die Sätze: „Gelandet und gar keinen Bock auf Arbeit morgen? Mach, was dir Spaß macht und werde Lehrer*in.“ Eine skandalöse Aussage, findet der Realschullehrerverband Baden-...