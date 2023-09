Listerien sind Bakterien, die grippeähnliche Symptome mit Fieber und Durchfall auslösen können. Schwangere, Kleinkinder sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem können stärker betroffen sein. Solche Erreger wurden nun in bestimmten Fischprodukten der Firma „Agustson“ festgestellt – welche auch in Kaufland-Filialen in Baden-Württemberg verkauft wurden. Das betroffene Unternehmen hat deshalb vorsichtshalber einen Rückruf veranlasst.

Welche Produkte sind von dem Rückruf betroffen?

Bei den Artikeln, die eventuell Listerien enthalten und deshalb zurückgerufen werden, handelt es sich um folgende Produkte, die in der Zeit vom 21.08.2023 bis 08.09.2023 produziert wurden:

„ Finest Seafood“ Geräucherte Regenbogen-Forellenfilets Natur, 125g, ohne Haut

„Finest Seafood“ Geräucherte Regenbogen-Forellenfilets Pfeffer, 125g, ohne Haut

Betroffen sind die Chargen 23233, L23234, L23235, L23235, L23236, L23240, L23241, L23242, L23243,

L23244, L23247, L23248, L23249, L23250 und L23251 – mit sämtlichen Mindeshaltbarkeitsdaten bis einschließlich 27.09.2023.

Diese wurden in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verkauft.