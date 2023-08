Ein helles Licht, ein Strahl, und zwar grün: Was leuchtet da so seltsam am Stuttgarter Himmel? Das fragten sich am Montagabend zahlreiche Beobachter, auch über die Landeshauptstadt hinaus. Einige Augenzeugen waren sogar so beunruhigt, dass sie bei der Polizei anriefen und nachfragten, was sich da zwischen 22 und 23 Uhr am Nachthimmel abspielte. Von mehreren Anfragen besorgter Bürger berichtete etwa die Polizei Ludwigsburg. Auch in den sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook wurde unter Stichworten wie „#ufolandung“ wild spekuliert.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Wer wegen des Lichtstrahls in Sorge geriet, womöglich über einen Besuch von Aliens in der schwäbischen Metropole spekulierte, kann aufatmen oder ist – das hängt ganz von der Neigung ab – vielleicht auch enttäuscht: Außerirdische haben mit dem Leuchtspektakel nichts zu tun, vielmehr steckt ein Test für eine Jubiläumsaktion der Firma Trumpf dahinter. „Wir mussten schauen, ob alles funktioniert“, sagte ein Sprecher des Laserherstellers mit Sitz in Ditzingen, nordwestlich von Stuttgart.

Grüner Laser in Stuttgart soll Geburtstagskerze darstellen

Wer das Lichtspiel am Nachthimmel verpasst hat, hat ab Mittwoch, 2.08.2023, und bis Sonntag wieder die Möglichkeit: Dann findet die tatsächliche Laserlichtaktion zum 100. Firmenjubiläum statt. Dabei soll die nach Unternehmensangaben „längste Geburtstagskerze der Welt“ jeweils von Sonnenuntergang bis kurz nach Mitternacht leuchten - „sofern es nicht regnet“, sagte der Sprecher.

Für den erfolgreichen Testlauf am späten Montagabend sei die Polizei in Ditzingen vorgewarnt gewesen, außerdem habe man die zuständigen Behörden informiert, damit das Licht nicht etwa eine Gefahr für den Luftraum hätte darstellen können. Verschiedene Leistungen des Lasers seien für etwa 35 Minuten getestet worden. Auf voller Leistung habe man den Laserstrahl etwa zwei Minuten lang laufen lassen. „Es ist schon ein schönes grünes Licht“, sagte der Trumpf-Sprecher.

Laserstrahl bei gutem Wetter 80 Kilometer weit zu sehen

Der Strahl hat eine Höhe von zehn Kilometern und sei bei gutem Wetter im Umkreis von 80 Kilometern zu sehen. Beim Testlauf am Montagabend mit bewölktem Nachthimmel sei er im Umkreis von etwa 30 Kilometern zu sehen gewesen.