Außenministerin Annalena Baerbock besucht am Freitag (13.10.23) Israel. Bei ihrem Solidaritätsbesuch führt sie einerseits politische Gespräche, andererseits stehen auch Treffen mit deutschen Staatsangehörigen an. Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, soll Baerbock auch die Mutter der von der Hamas verschleppten Shani Louk treffen. Diese Information komme aus dem Familienkreis der 22-jährigen Entführten.

Baerbock und Mutter von Shani Louk treffen sich an geheimem Ort

Demnach soll das Gespräch mit Mutter Ricarda Louk am Nachmittag an einem geheimen Ort stattfinden. Die 22-jährige Shani war am vergangenen Wochenende zu Gast auf einem Musik-Festival in der israelischen Negev-Wüste. Nach dem Angriff der Hamas soll sie als Geisel genommen und in den Gazastreifen gebracht worden sein.