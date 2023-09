Es ist eine Nachricht, auf welche die Eltern der Schülerinnen und Schüler einer Schule in Calw-Stammheim sicher gern verzichtet hätten. Am Mittwochnachmittag saßen 15 Kinder in ihrem Schulbus, als dieser auf einen anderen Bus auffuhr. Statt mit einem schönen Nachmittag endete die Heimfahrt mit einem Großaufgebot von Rettungskräften. Was war passiert?

Schulbus-Unfall: Vier Menschen verletzt

Wie die Polizei informiert, wollte der Fahrer des Schulbusses um 12:15 Uhr in eine Bushaltestelle einfahren. In seinem Bus befanden sich insgesamt 15 Schülerinnen und Schüler. Beim Einfahren kollidierte der Bus mit einem an der Haltestelle stehenden Bus. Drei Kinder und der Busfahrer wurden beim Unfall leicht verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Der bereits an der Bushaltestelle befindliche Bus war glücklicherweise unbesetzt.

Busfahrer kann Bus nicht anhalten: Was war die Unfallursache?

Ersten Informationen zum Unfallhergang zufolge, konnte der Busfahrer des auffahrenden Busses sein Fahrzeug nicht mehr anhalten. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. Der Schaden an den beiden Bussen liegt im sechsstelligen Bereich.