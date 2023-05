Knallgeräusche am Himmel und mögliche Flugverspätungen: Damit müssen Menschen in Deutschland vom 12. bis 23. Juni 2023 rechnen. Denn in diesem Zeitraum führt die Nato ein Großmanöver über Mittel- und Osteuropa durch , an dem sich über 10.000 Soldaten und 250 Militärflugzeuge beteiligen werden.

„Air Defender“ – Nato-Übung mit Luftwaffe für möglichen Krieg

Bei der Übung will die Luftwaffe aus über 20 Nato-Mitgliedsländern unter Realbedingungen erproben, wie Streitkräfte im Falle eines Angriffs auf Nato-Gebiet effizient verlegt und eingesetzt werden können. Rund 100 der beteiligten Flugzeuge kommen dabei aus den USA, die Streitkräfte proben in Lufthöhen zwischen 2500 und 15.000 Metern und höher.

Die meisten „Air Defender“-Einsätze über Deutschland

Nahe der Grenze zu Russland soll nur vereinzelt geprobt werden, stattdessen konzentrieren sich rund 90 Prozent des Militärflugverkehrs auf Deutschland und die angrenzenden Küstengebiete der Nord- und Ostsee.

Regionen und Zeit: Wo und Wann das Großmanöver „Air Defender“ stattfindet

Im Klartext: Von dem Manöver betroffen sind in Deutschland ein Übungsraum Ost über Mecklenburg-Vorpommern und der Ostsee jeweils von 10 bis 14 Uhr, ein Raum Süd von Bayern nach Baden-Württemberg von 13 bis 17 Uhr und ein Raum Nord über der Nordsee von 16 bis 20 Uhr.

Wie Ingo Gerhartz Luftwaffen-Inspekteur dem Berliner „Tagesspiegel“ mitteilte, versucht die Luftwaffe „in enger Abstimmung mit der Deutschen Flugsicherung, dem Verkehrsministerium und Eurocontrol“, die Auswirkungen der Übung auf die Bevölkerung möglichst gering zu halten. Zudem wird das Manöver am Wochenende des 17. und 18. Juni pausiert. Dennoch wirbt Gerhartz auch um Verständnis für die möglichen Einschränkungen: „Die Übung dient dem Ziel, dass die Menschen auch weiter in Frieden und Freiheit in Urlaub fliegen können.“

Flugverspätungen durch Übung der Luftwaffe möglich

Der Chef der Deutschen Flugsicherung, Arndt Schoenemann, erläuterte, es werde wegen Flugumleitungen um die gesperrten Bereiche zu Verspätungen kommen. Die meisten Flüge dürften aber pünktlich sein. Von Flugstreichungen werde derzeit nicht ausgegangen.

Welche Zivilflüge aufgrund der Übung eventuell verschoben werdem, wird sich erst kurzfristig herausstellen. Einige Flughäfen haben bereits reagiert. So soll es in dem betroffenen Zeitraum beispielsweise am Stuttgarter Flughafen Ausnahmen von den Nachtflugbeschränkungen geben.

Vor der Übung über Mittel- und Osteuropa sind etwa 150 Flugzeuge aus über zwölf Ländern vom 29. Mai an rund zwei Wochen lang beim Luftmanöver „Arctic Challenge Exercise“ über Finnland, Norwegen und Schweden unterwegs.

(mit Informationen von AFP und DPA)