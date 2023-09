Immer mehr Kinder und Jugendliche, die nicht genügend Schulhefte oder Bücher und womöglich gar keine Sportkleidung haben. Die ohne Frühstück in die Schule kommen und vor Ausflügen kurzfristig krankgemeldet werden. So zeigt sich Lehrerinnen und Lehrern an allgemein- und berufsbildenden Schulen,...