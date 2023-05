Wie nennen die Menschen in Baden-Württemberg ihre Vierbeiner? Dieser Frage geht die Haustierversicherung Agila zum Tag des Hundes am 4. Juni jährlich nach. Das Ergebnis für 2022: Kurze Namen, die auf einen Vokal enden, liegen im Südwesten im Trend.

1. Platz: Luna

Schon im Mega-Hit der spanischen Band Mecano „Hijo de la Luna“ (Kind des Mondes) aus dem Jahr 1986 taucht der Name auf und auch in den Harry-Potter-Büchern trägt eine Figur aus dem Freundeskreis von Harry Potter diesen Namen. Vermutlich denken die meisten Menschen bei „Luna“ an den lateinischen Begriff für Mond.

2. Platz: Amy

Amy ist ein sehr weich und liebevoll klingender Name. „Wer diesen Namen für seinen Vierbeiner wählt, hat wahrscheinlich einen besonders kinderlieben und familienfreundlichen Hund im Kopf“, sagt Agila-Expertin Franziska Obert. Mit dem zweiten Platz ist der Name Amy unter Hunden sogar um zwei Plätze nach oben gerückt im Vergleich zu 2021.

3. Platz: Nala

Als beste Freundin des Löwenjungen Simba ist Nala aus dem Disney-Film „König der Löwen“ bestens bekannt. Die kleine Löwin hält immer loyal zu ihrem Simba – beste Qualitäten, um auch der eigenen Hündin diesen klangvollen Namen zu geben.

4. Platz: Emma

5. Platz: Bella

Da Hunde bellen, liegt der Name nahe – wenngleich er auch nicht sonderlich originell, ist er doch auf Platz 5 der beliebtesten Hundenamen in Baden-Württemberg. Das männliche Pendant dazu, Bello, landet laut der Plattform checkforpet übrigens nur auf dem neunten Platz

Einige Namen, die in den vergangenen Jahren in den Top 5 vertreten waren, sind hingegen aus der Liste der beliebtesten Hundenamen Baden-Württembergs verschwunden, darunter Balu, Sam und Kira.