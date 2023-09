Nachdem eine Frau am Sonntag in Lichtenwald (Landkreis Esslingen) tödlich verunglückt ist, hat die Polizei nun Details zum Unfall bekannt gegeben. Die Frau wurde auf einem Pferdehof von mehreren herabfallenden Streugut-Paketen getroffen, wie es am Montag in einer Mitteilung hieß.

Keine Anzeichen von Fremdverschulden

Ein Sprecher der Polizei hatte am Sonntag berichtet, dass die Frau womöglich von Heuballen erdrückt wurde. Tatsächlich habe sie auf dem Hof, auf dem sie Pferde untergestellt hatte, ein Streugut-Paket von einer Palette holen wollen. Dabei seien mehrere der aufgestapelten, rund 20 Kilogramm schweren Pakete heruntergefallen und hätten die Frau tödlich verletzt. Sie starb noch an der Unfallstelle. Hinweise auf Fremdverschulden gab es den Angaben nach nicht.