Mischling, Zwergpinscher oder Labrador: Wer in Deutschland einen Hund kaufen will, kann das mit ein paar Klicks im Internet erledigen. Auch ein Schäferhund namens Rocky steht auf Ebay-Kleinanzeigen aktuell zum Verkauf. Bisher habe er in einer Familie gelebt, die ihm leider nichts beigebracht habe, ...