Am Samstag (6.05.2023) ist ein 64-Jähriger im Ostalbkreis in Unterschneidheim mit seinem Gleitschirm aus mehreren Metern Höhe abgestürzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann auf dem Sonderlandeplatz Walxheim mithilfe eines sogenannten Windenstarts fliegen. Dabei wird der Pilot mit einer Seilwinde in die Höhe gezogen und klinkt sich am höchsten Punkt aus.

Absturz mit Gleitschirm bei Unterschneidheim: Pilot verletzt

Laut Polizei hat der 64-jährige Pilot aber einen Fehler gemacht, wodurch der Start abgebrochen werden musste und der Mann aus einer Höhe von vier bis fünf Metern abstürzte. Dabei zog er sich Verletzungen und Knochenbrüche im Bereich der linken Schulter zu. Er wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus Ellwangen gebracht.