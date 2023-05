Tatverdächtiger ist ein 35-jähriger ehemaliger Freund des Mädchens. Der Mordfall hatte im vergangenen Sommer für viel Entsetzen gesorgt: Die 17-jährige Tabitha E. aus Asperg im Landkreis Ludwigsburg war Mitte Juli 2022 nach dem Einkaufen nicht mehr nach Hause gekommen. Fünf Tage nach ihrem Verschwinden fand die Polizei ihre Leiche am Ufer der Enz in Markgröningen.ist eindes Mädchens.

Getötete Tabitha E.: Landgericht Stuttgart gibt Urteil bekannt

Heute, 24.05.2023, soll der Prozess um den Tod der 17-Jährigen zu Ende gehen. Das Stuttgarter Landgericht muss sich bei seiner Urteilsfindung am Mittwoch auf Zeugenaussagen und Indizien verlassen. Am Vormittag wollen Verteidigung und Staatsanwaltschaft im nicht öffentlichen Teil des Verhandlungstages plädieren, am Nachmittag wird das Urteil erwartet.

Opfer und Angeklagter kannten sich: Warum tötete der 35-Jährige das Mädchen?

Die Staatsanwaltschaft wirft dem angeklagten Syrer vor, das Mädchen umgebracht zu haben, weil es den Kontakt abbrechen wollte. Der 35-Jährige habe sich dann bei einem verabredeten Treffen nahe einer Bahnunterführung in Ludwigsburg auf die am Boden liegende junge Frau gekniet und sie erwürgt, wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor.

Nachdem die Jugendliche am Dienstag, 12. Juli 2022, nach dem Einkaufen nicht mehr zu ihren Eltern nach Hause zurückgekehrt war, suchte die Polizei mit einer Vermisstenfahndung nach dem Mädchen. Dabei kamen auf ein Hubschrauber, Drohnen und Spürhunde zum Einsatz. Noch am Samstag, 16. Juli 2022, nahm die Polizei den tatverdächtigen Mann fest.