Im Bodensee dürfen ab Januar 2024 keine Felchen mehr gefangen werden. Das Fangverbot gilt für drei Jahre, wie die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) beschloss. Die Felchenfänge hätten im vergangenen Jahr 89 Prozent unter dem Mittel der vergangenen zehn Jahre gelegen. Die Situation der Felchen im Bodensee sei besorgniserregend. Gründe seien die Ausbreitung der invasiven Arten Stichling und Quagga-Muschel sowie die Folgen des Klimawandels.

Blaufelchen vor allem bei Urlaubern beliebt

Die IBKF habe sich seit Jahresbeginn schon öfter über die Lage ausgetauscht. Die Entscheidung über das Vorgehen wurde bei der jährlichen IBKF-Konferenz in Ittingen in der Schweiz getroffen.

Der Blaufelchen gilt als der Bodenseefisch schlechthin. Die Nachfrage nach dem Speisefisch ist gerade bei Urlaubern groß, weshalb auch schon über Fischzucht-Anlagen am Bodensee diskutiert wurde. Fischer beklagen seit Jahren die geringe Ertragslage.