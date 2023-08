Ein Brand in einer ehemaligen Jugendherberge hat in Villingen-Schwenningen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. In dem Gebäude, das seit einigen Jahren nicht mehr genutzt wird, ist in der Nacht zu Mittwoch (30.08.2023) ein Feuer ausgebrochen, wie es von der Polizei heißt.

Ausgebrochen sei es demnach im Dachstuhl und habe sich dann weiter im Gebäude ausgebreitet. Die Brandursache ist noch unbekannt, verletzt wurde aber niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt.