Endlich Ferien! In Baden-Württemberg ist es schon am Donnerstag, 27.7., so weit, Bayern folgt am Montag, 31.7.. Viele Lehrer und Schüler dürften nach einem anstrengenden Schuljahr erstmal kurz durchatmen – oder gleich in den Urlaub fahren.

Doch Reiseveranstalter und Fluglinien wissen das und erhöhen pünktlich zu Ferienbeginn die Preise. Einige Familien verreisen deswegen verbotenerweise einige Tage früher in den Urlaub und melden dafür ihre Kinder krank. Diesen einfachen Trick kennt natürlich auch die Polizei. Große Kontrollen an Flughäfen und Bahnhöfen wird es zwar nicht geben, trotzdem kann derartiges Schule schwänzen unangenehme Folgen haben.

„Stichprobenartige Kontrollen“ an Flughäfen

Das Kultusministerium Baden-Württemberg weist auf Anfrage darauf hin, dass es gerade zu Ferienbeginn „stichprobenartige Kontrollen in puncto eigenmächtige Ferienverlägerung etwa an Flughäfen“ gibt. Schülerinnen und Schüler dürften nur in besonders begründeten Ausnahmefällen dem Unterricht fernbleiben. „Eine geplante Urlaubsreise früher anzutreten, zählt nicht dazu“, sagt Sprecherin Simone Höhn.

Denis Sobek, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Stuttgart, bestätigt die stichprobenartigen Kontrollen am Stuttgarter Flughafen. „Wer in ein Land außerhalb der EU reist, muss sowieso durch die Passkontrolle.“ Dort könnten die Beamten schnell feststellen, welche Kinder verbotenerweise der Schule fernbleiben.

Keine Kontrollen an Bahnhöfen geplant

An Bahnhöfen seien solche Kontrollen nicht geplant. Laut Sobek müsste die Polizei dort anlasslos kontrollieren, weil nicht klar sei, aus welchem Bundesland die Reisenden kämen und ob die Familien somit regulär in den Schulferien unterwegs sind. „Außerdem haben wir nicht die personelle Kapazität für regelmäßige Kontrollen an Bahnhöfen.“ Zumal sie den Bahnverkehr erheblich beeinträchtigen würden.

Auch vom Flughafen Memmingen aus fliegen viele schwäbische Familien in den Urlaub. Dort ist nicht die Bundespolizei zuständig, sondern das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit Sitz in Kempten. Dessen Sprecher Holger Stabik berichtet, dass viele Flüge ins nicht-europäische Ausland gehen. Spezielle Kontrollen gegen Schulschwänzer gebe es nicht, doch „bei der Passkontrolle können die Kollegen das gleich mit erledigen.“

Schulschwänzer dürfen trotzdem in den Urlaub – Bußgeld folgt

Auf den ersten Blick überrascht es, dass Familien mit Schule schwänzenden Kindern in der Regel trotzdem reisen dürfen. „Den Eltern dürfen wir die Weiterreise schlicht nicht untersagen.“ Die Eltern würden jedoch angezeigt, das Schulamt verhänge dann Bußgelder.

In diesem Jahr hat die Polizei am Flughafen Memmingen schon 135 Schulschwänzer erwischt, vergangenes Jahr waren es 195. Absolut gesehen ist das Vorjahresniveau also schon fast erreicht. „Doch im Vergleich zu 2022 sind die Flugzahlen deutlich gestiegen“, sagt Stabik. Deswegen gebe es 2023 bisher relativ gesehen etwa gleich viele Fälle.