Es gibt wohl kaum ein Schwimmoutfit, das bekannter ist, als der leuchtend rote Badeanzug, den Schauspielerin Pamela Anderson in der Serie Baywatch trug. Heldinnenhaft sprintete sie in zahlreichen Szenen in Zeitlupe über Badestrände und hechtete Menschen in Not zur Hilfe in die Wellen. Bald wird genau dieser Kult-Badeanzug in einem Museum in Baden-Württemberg ausgestellt!

Baywatch-Badeanzug für fast 26.000 Euro ersteigert

Das Bikini-Art-Museum in Bad Rappenau ersteigerte das Outfit für stolze 27.500 US-Dollar. Das entspricht etwa 25.700 Euro. Das teilte das Museum laut der Deutschen Presseagentur mit.

Der Badeanzug wurde am Wochenende vom US-Auktionshaus Heritage in Dallas, gemeinsam mit mehr als 900 Raritäten aus gut 100 Hollywoodfilmen und TV-Produktionen wie Star Trek, Batman, Hitchcock oder Dallas Family, versteigert. Der Baywatch-Badeanzug war dabei ganz schön begehrt: Mehr als 40 Personen hatten versucht, das Stück zu ergattern.

Badeanzug und Badehose aus Baywatch in Bikini-Museum vereint

Das Kleidungsstück erwartet jetzt in Bad Rappenau sogar ein kleines Wiedersehen. Denn dort wird bereits die Original-Badehose – getragen von Baywatch-Schauspieler David Hasselhoff – inszeniert. Der Badeanzug wird passenderweise an der Seite der Badehose ausgestellt. „Das ist ein weiterer sensationeller Qualitätsbaustein für unser hippes Museum“, sagte Museumsdirektor Marco Preißer.