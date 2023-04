Schwer verletzt hat ein Autofahrer eine Person in Stuttgart-Vaihingen zurückgelassen, nachdem er sie an einer Bushaltestelle angefahren hatte. Die Polizei ermittelt und sucht jetzt nach Zeugen. Was war passiert?

Wie das Polizeipräsidium Stuttgart in einer Pressemitteilung berichtet, ereignete sich der Verkehrsunfall am Freitagabend (14.04.23) gegen 19.40 Uhr im Bereich der Robert-Koch-Straße. An einer dortigen Bushaltestelle wurde ein Fußgänger von einem Auto angefahren. Der 43-Jährige soll laut Polizei vom Fahrzeugheck eines Pkw erfasst worden sein. Der Wagen kam von der Waldburgstraße und bog nach links in die Robert-Koch-Straße ab. Dabei sei das Auto ins Schleudern geraten, was zum Unfall geführt haben soll. Der Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.

Auto fährt in Bushaltestelle: ein Mensch schwer verletzt

Doch statt sich um den Verletzten zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher offenbar einfach davon. Wie die Polizei berichtet, sei der unbekannte Fahrer mit einem dunklem BMW unterwegs gewesen. Auch die Bushaltestelle wurde durch den Aufprall beschädigt. Der Wagen des Unfallverursachers wurde ebenfalls beschädigt.

Am Unfallort kümmerten sich Rettungskräfte und ein Notarzt um den verletzten Fußgänger und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Flucht nach Unfall an Stuttgarter Bushaltestelle: Polizei sucht Zeugen

Eine Augenzeugin will den flüchtigen Fahrer gesehen haben und beschrieb ihn als muskulös, kräftig mit schwarzem Bart. Er trug ein kurzes schwarzes T-Shirt und hatte Tattoos an den Armen. Jetzt sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.

Wer Angaben zum Unfall machen kann, ist aufgerufen, sich unter folgender Rufnummer an die Verkehrspolizei zu wenden: +4971189904100.