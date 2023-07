Die Polizei fahndet jetzt öffentlich nach einem Bankräuber , der sich bei der Tat auf kuriose Weise verkleidet hatte: Der etwa 60 Jahre alte Mann hatte am Freitag, 14.07.2023, gegen 15 Uhr den Kundenbereich der Sparkasse in der Mittelöschstraße in der Ravensburger Weststadt betreten. Vermutlich um nicht erkannt werden zu können, hatte der Maskierte während des Banküberfalls eine Perücke, einen Hut und eine Sonnenbrille aufgesetzt.

Vermummter Bankräuber überfällt Sparkasse in Ravensburg

Der vermummte Gangster trat laut Polizei auf die Angestellten zu und forderte die Herausgabe eines Betrages in fünfstelliger Höhe. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, bedrohte er die Angestellten. Doch dann entschied er, ohne Beute zu fliehen. Was ihn dazu bewegt hatte, aufzugeben, ist nicht klar.

Die Bankangestellten alarmierten umgehend die Polizei. Trotz einer sofortigen Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften konnte der Perücken-Räuber unerkannt entkommen.

Öffentliche Fahndung nach dem Perücken-Gangster mit Hut

Seither ermittelt die Kriminalpolizei Ravensburg in dem Fall. Es geht um versuchte schwere räuberische Erpressung. Jetzt bittet die Kripo öffentlich mit Fotos um Hinweise aus der Bevölkerung, um den Täter dingfest zu machen.

Die Polizei sucht diesen unbekannten Mann, er hat in Ravensburg eine Sparkassen-Filiale überfallen.

© Foto: Polizei Ravensburg/Screenshot

Der Verbrecher soll um die 60 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt und einer dunklen Jeans. Er hatte Zeugen zufolge Sandalen an und trug einen Fischerhut. Darunter trug er eine Perücke mit langen, grau-silbernen Haaren. Während der Tat trug er zudem eine dunkle Sonnenbrille, eine FFP-2-Maske und transparente Einmalhandschuhe.

Wer den Mann erkennt oder sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich an die Polizei wenden. Entweder per Telefon unter der Rufnummer 07541/7010 oder in jeder Polizeidienststelle.

Das ist die Personenbeschreibung des gesuchten Täters

Hier noch einmal die Personenbeschreibung und besondere Merkmale des Gesuchten und seine Kleidung in der Übersicht: