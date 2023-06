Eine Serie von Erdbeben hat den Kreis Konstanz am Bodensee erschüttert. Das erste Beben am Dienstag – mit dem Epizentrum zwischen Singen und Radolfzell – hatte eine Stärke von 2,6. Auch am Mittwoch und am frühen Donnerstagabend ist es im Kreis Konstanz zu weiteren Erdbeben gekommen.

Der Landeserdbebendienst , der alle aktuellen Beben in Baden-Württemberg dokumentiert, schreibt das Erdbeben am Donnerstag, 29. Juni um 17.57 Uhr, mit einer Magnitude von 3,2 aus. Laut SWR war das Erdbeben damit die stärkste in Deutschland bisher gemessene Erschütterung im Jahr 2023. Von Schäden oder verletzten Personen ist jedoch nichts bekannt.

Erdbeben am Bodensee: Erschütterung im Kreis Konstanz spürbar

Wie mehrere Medien berichten, seien die Erschütterungen noch bis in die Stadt Konstanz schwach zu spüren gewesen. In Singen (30 Kilometer nordwestlich von Konstanz) und Radolfzell soll das Beben vereinzelt die Intensität III oder höher erreicht haben. Dem Schweizer Erdbebendienst (SED) zufolge, war das Beben sogar im fast 50 Kilometer entfernten Zürich zu spüren.

Bereits in den Tagen zuvor wurden mehrere Beben gemessen. Auch eines der Erdbeben am Dienstag soll zu spüren gewesen sein. Es erreichte eine Stärke von 3,1 auf der Richterskala.

Immer wieder Erdbeben in Baden-Württemberg