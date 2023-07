Ein etwa 60 Jahre alter Mann soll am Donnerstag (06.07.2023) auf einem Spielplatz in Heidenheim einen Teenager sexuell belästigt haben. Das berichtet die Polizei. Demnach habe sich die 16-Jährige gegen 12:15 Uhr auf einem Spielplatz in der Iglauer Straße befunden. Ein älterer Mann sei an den Zaun getreten und habe sie angesprochen. Sie solle ihr Oberteil ausziehen, forderte er. Als das Mädchen sich weigerte, holte er seinen Penis aus der Hose.

Personenbeschreibung: So sieht der Exhibitionist aus

Die 16-Jährige flüchtete vom Spielplatz und ging nach Hause, von dort aus rief sie die Polizei. Die suchte sofort nach dem Mann – bisher jedoch vergeblich.

Hier eine Personenbeschreibung:

Der Mann soll um die 60 Jahre alt gewesen sein.

Er war mit einem roten T-Shirt und einer kurzen schwarzen Hose bekleidet.

Außerdem trug er laut der Zeugin einen schwarzen Rucksack bei sich.

Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Heidenheimer Polizei zu melden. Die Telefonnummer lautet (07321) 32 20.