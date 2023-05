Drei Dutzend Päckchen voll mit Drogen hat ein Mann in seinem Körper von den Niederlanden nach Deutschland geschmuggelt. Der 28-Jährige kam in Untersuchungshaft. Am Busbahnhof des Stuttgarter Flughafens fiel er am 28. April durch widersprüchliche Aussagen zu seiner Reise auf, wie das Hauptzollamt am Mittwoch mitteilte. Ein Wischtest bewies den Kontakt mit mehreren Drogen. Daraufhin röntgten die Beamten den Mann und entdeckten die Päckchen. Insgesamt 36 in Kondome verpackte Päckchen mit 300 Gramm Kokain und 60 Gramm Heroin schied der 28-Jährige aus.