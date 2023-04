Eine Familie aus dem Rems-Murr-Kreis wurde am Mittwoch Opfer von dreisten Betrügern und verlor dabei insgesamt 26.000 Euro.

Wie kam es dazu? Die Kriminellen riefen am Nachmittag telefonisch bei einer 82-jährigen Seniorin in Backnang an und gaben sich als Polizei aus. Das Gespräch nahm jedoch die Tochter der 82-Jährigen entgegen, die zu Besuch bei ihrer Mutter war. Ihr wurde vorgegaukelt, dass wiederum ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht habe und nun Kautionszahlungen nötig seien.

Betrüger organisieren Taxi zum Geldabheben

Die Betrüger schickten einen Mittäter zum Wohnhaus der Seniorin, der dort zunächst 3000 Euro entgegennahm. Doch die Masche zog sich noch weiter: Die Betrüger forderten mehr Geld zur Zahlung der fälligen Kaution, berichtet die Polizei weiter. Mutter und Tochter machten sich deshalb mit einem Taxi, das von den Betrügern bestellt worden war, auf den Weg zur Bank und hoben weitere 23.000 Euro ab. Dieses Geld wurde später in Waiblingen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Devizesstraße demselben Tatverdächtigen, der von den Betrügern als Polizist angekündigt wurde, übergeben. Eines der Opfer meldete den Betrug schließlich bei der Polizei in Backnang.

Der falsche Polizist wird folgendermaßen beschrieben:

etwa 1,80 Meter groß

Bartträger

dunkelblonde Haare

vermutlich mit einem silbernen Kleinwagen unterwegs

Kripo Waiblingen ermittelt

Die Kripo Waiblingen hat die Ermittlungen zu dem Vorfall zwischenzeitlich übernommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise. Passanten, die auf dem Discounterparkplatz in Waiblingen entsprechende Beobachtungen tätigten, sollten sich unter der Telefonnummer 07361/5800 melden.