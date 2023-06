Zum CSD-Fest in Freiburg laden die Veranstalter am kommenden Samstag, 24. Juni, mit dem Bild einer mit Sturmhaube maskierten Schwarzwälderin ein. Sie trägt den traditionellen Bollenhut in Regenbogenfarben, die für die Vielfalt von Schwulen und Lesben stehen. Kleiner darunter findet sich auch noch...