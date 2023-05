Die Feuerwehr in Winnenden ist am Mittwoch (17.05.2023) in den frühen Morgenstunden bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Einsatz. Das Feuer sei gegen 4.30 Uhr in einem Gebäude in der Silcherstraße ausgebrochen. Dabei ist eine 69-jährige Frau, bei der es sich um die Bewohnerin des Hauses handeln soll, tot aufgefunden worden.

Feuerwehr Winnenden mit 75 Einsatzkräften vor Ort

Die Feuerwehr Winnenden wurde mit allen Abteilungen an die Einsatzstelle gerufen. Ebenso wie Kollegen der Feuerwehr Fellbach. Insgesamt waren 75 Helferinnen und Helfer vor Ort. Warum der Brand am Morgen ausgebrochen ist, ist derzeit noch unklar. Weitere Menschen haben sich zur Brandzeit nicht im Haus aufgehalten. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.