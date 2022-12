Kommt jetzt der große Schnee mit Frost bis Silvester, wie Wetterdienste im Internet melden? Sicher ist: Schon am Freitag kann es auf den Berghöhen in Baden-Württemberg schneien, weiter unten dagegen regnen. Am Wochenende könnte es dann zeitweise bis in die tiefen Lagen in Baden-Württemberg Schnee geben.

„Es gibt regional einen ordentlichen Wintereinbruch am Wochenende“, sagt Lars Kirchhübel von Deutschen Wetterdienst. Am Samstag seien südlich der Donau bis zu zehn Zentimeter Schnee möglich, an den Alpen sogar 20 bis 25 Zentimeter, in Staulagen könnten es sogar 40 Zentimeter werden. Am Sonntag seien südlich der Alb bis rüber nach Ostbayern weitere Schneefälle möglich, es bleibe kalt.

Reinhold Roth von der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried rechnet am Wochenende ebenfalls mit Schneefällen südlich der Donau. Zu erwarten sei „ein ganz normaler Wintereinbruch“, sagt der Wetterexperte. Wobei die Unsicherheiten groß seien: im Allgäu werde Schnee fallen, aber in Ulm sei das gar nicht so sicher, sagt Roth. „Kalt wird es aber auf jeden Fall.“

Ab Montag sieht dann der Deutsche Wetterdienst große Unsicherheiten in Sachen weitere Schneefälle und Wetterentwicklung in ganz Deutschland. Unbeständiges, zu Schneeschauern neigendes Winterwetter wird erwartet. Tief „Birgit“ zieht von Spanien kommend über Mittelitalien bis in die Westukraine. Deutschland bleibe dabei immer auf der kalten Nordseite, was in den Nächten bis Mittwoch auf jeden Fall tiefe Temperaturen bedeute, bis zu minus 12, 13 Grad. „Weitere kleinräumige Tiefs über Mittel- und Nordwesteuropa schieben sogar kältere Luft ins Land“, so Kirchhübel.

Nach der Zehn-Tage-Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes bildet sich nächste Woche erneut eine Luftmassengrenze mit kräftigen Schneefällen und Glatteisgefahr. Zuerst sind es am Wochenende in den Mittelgebirgen einzelne Schneeschauer, dann von Frankreich, der Schweiz und Österreich aufkommende und langsam nordwärts ausgreifende Schneefälle, so der Deutsche Wetterdienst in der Prognose. Es bleibt kalt.

Zum Sonntag gute Chancen auf Weiß

In der Nacht zum Sonntag kann es beim Schneefall südlich der Donau Schneefall schon ganz schön frostig werden mit Temperaturen bis minus 7 Grad, in höheren Lagen soll es noch kälter werden. Am Sonntag soll es dann in Baden-Württemberg nur noch einzelne Schneeschauer geben, während es in Süd- und Ostbayern weiter schneit, später vom Erzgebirge und der Lausitz her auf den Osten übergreifend.

In der Nacht zum Montag vom Erzgebirge bis zur Ostsee weitere Schneefälle, sonst nur örtlich etwas Schneefall. Verbreitet Frost zwischen -1 und -7 Grad.

Ab nächsten Mittwoch wieder wärmer?

Am Montag ist laut DWD-Vorhersage im Osten Deutschlands noch gebietsweise Schneefall möglich. In der Nacht zum Dienstag dann kaum noch Schneefall, häufiger Wolkenauflockerungen und Temperaturrückgang, bei Aufklaren über Schnee sind Minusgrade unter zehn Grad möglich. Dienstag nur im Osten örtlich ein paar Schneeflocken. In der Nacht zum Mittwoch kommt im Westen und Südwesten teils kräftiger Schneefall auf, später wird daraus im Südwesten gefrierender Regen, es herrscht Unwettergefahr. Tiefstwerte zwischen -1 Grad an der Nordsee und im Südwesten und um -12 Grad über den Schnee in Süd- und Ostdeutschland. Am Mittwoch im Süden meist niederschlagsfrei. Temperaturanstieg auf plus vier Grad am Kaiserstuhl.

Die Prognose für die restlichen Tage der nächsten Woche sei „sehr unsicher“, schreibt der Deutsche Wetterdienst. Weiterhin sei eine Luftmassengrenze über Deutschland mit Schnee, Regen und teils gefrierenden Regenfällen in der Landesmitte und Regen und Temperaturen bis plus sechs Grad im Süden.

Ob das Winterwetter mit frostigen Temperaturen und noch mehr Schnee bis Weihnachten und Silvester anhält, lässt sich jetzt noch nicht sagen. „Das Potenzial ist aber da, dass es winterlich weitergehen könnte“, sagt DWD-Experte Kirchhübel.