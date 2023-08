In Baden-Württemberg haben im vergangenen Jahr insgesamt 278 Patientinnen und Patienten aufgrund eines Behandlungsfehlers einen gesundheitlichen Schaden erlitten. Das teilte der Medizinische Dienst Baden-Württemberg am Donnerstag in Lahr mit.

Hinzu kommen 72 Fälle, bei denen ebenfalls ein Behandlu...