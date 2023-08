Noch mehrere Tage gilt für das Trinkwasser im Stadtgebiet von Böblingen und in Dagersheim ein Abkochgebot. Die Maßnahme solle noch mindestens über das kommende Wochenende greifen, sagte eine Pressesprecherin der Stadtwerke Böblingen am Donnerstag. Bei Proben waren laut Mitteilung der Stadtwerke bei vier von fünf Entnahmestellen potenziell gesundheitsgefährdende Verunreinigungen im Trinkwassernetz festgestellt worden.

Dabei handele es sich um Coliforme Bakterien und eColi (Escherichia Coli), die insbesondere für ältere oder immungeschwächte Menschen gefährlich werden können. Sie können Beschwerden wie Durchfall bis hin zu schweren Infektionen auslösen.

Zur Desinfektion des Wassers wird dieses nun vorübergehend gechlort. Das Trinkwasser könne jedoch nach dem Abkochen uneingeschränkt verbraucht werden, hieß es. Aquarien sollen damit nicht befüllt werden. Die Wasserqualität werde fortlaufend vom Gesundheitsamt und von den Stadtwerken kontrolliert.

Abkochgebote sind in Baden-Württemberg keine Seltenheit. So war das Trinkwassernetz in Dietenheim-Regglisweiler (Alb-Donau-Kreis) im Mai von derselben Bakterienart befallen wie das in Böblingen. Fast eine Woche lang kochten die Einwohner ihr Wasser ab, bevor das Gesundheitsamt Entwarnung gab. Ähnlich war es ebenfalls im Mai in Eybach und Teilen der Geislingens (Kreis Göppingen).