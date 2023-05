Mit der löchrigen Mobilfunkabdeckung vor allem in ländlichen Regionen oder in ungünstigem Gelände soll künftig Schluss sein. Der Landtag hat am Mittwoch einstimmig für ein Gesetz zur Erleichterung des baurechtlichen Verfahrens beim Mobilfunknetzausbau votiert. Die Erwartungen sind groß, auch ...