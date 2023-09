Am Samstag wurde in Pforzheim ein Mann mit einem Beil attackiert und verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen. Das berichten die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium Pforzheim in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll es am Samstagmittag Bereich der Eisinger Landstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein. Einer der beiden soll ein Beil mit sich geführt haben und mit diesem dem Opfer im Kopfbereich leichtere Verletzungen zugefügt haben. Danach entfernte sich der mutmaßliche Täter sich und ging zu seinem Wohnwagen, der in unmittelbarer Nähe stand, wo er sich einschloss.

Tatverdächtiger festgenommen

Der Mann verweigerte jede Kontaktaufnahme mit der Polizei. Durch zwischenzeitlich verständigte Spezialeinsatzkräfte der Polizei konnte der 53-jährige Tatverdächtige am frühen Abend vorläufig festgenommen werden. Er wurde in Gewahrsam genommen und wird am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt.

Die Polizei durchsuchte den Wohnwagen, konnte aber keine weiteren gefährlichen Gegenstände feststellen. Laut Polizei bestand für die Bevölkerung zu keiner Zeit eine Gefahr.