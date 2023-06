Die Nase juckt, die Augen tränen – manche Allergiker fühlen sich bei extremem Pollenflug niedergeschlagen oder sind sogar von erkältungsähnlichen Symptomen geplagt. Anfang Juni sind im Südwesten unter anderem die Gräserpollen Schuld daran. „Diese sind momentan auf einem sehr hohen Niveau“, sagte eine Expertin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Im ganzen Bundesland sei flächendeckend eine hohe Belastung zu verzeichnen. Auch Roggenpollen seien noch aktiv. Diese würden jedoch eher lokal auftreten, hieß es.

Das relativ regnerische Frühjahr sei optimal für das Pflanzenwachstum beziehungsweise Gräserwachstum gewesen, erklärte die Expertin weiter. Aktuell verbreitet sonniges, warmes und leicht windiges Wetter biete darüber hinaus gutes Pollenflugwetter. Deshalb könne 2023 ein starkes Gräserpollenjahr werden.

Die Menschen im Südwesten können sich auf ein verbreitetfreuen. Wer am Brückentag freihat, kann mit bis zu 23 Grad auf der Westalb und 30 Grad im Rheintal rechnen. Auch am Samstag und Sonntag soll es ähnlich bleiben. Doch für Allergiker ist erstmal kein Durchatmen in Sicht. Noch bisdauert laut Expertin die Hauptblütezeit der Gräser. Ein HNO-Arzt aus Ulm gibt Tipps, was man bei Heuschnupfen tun kann.