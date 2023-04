Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird seinen Namen einer neuen Wespenart verleihen. Am Donnerstag, 27.04.2023, soll die „Aphanogmus kretschmanni“ im Beisein des Regierungschefs im Naturkundemuseum Stuttgart vorgestellt werden.

Wespe ist „wichtiger Baden-Württemberger“

„Ich finde super, dass er sich für den Naturschutz und die Biodiversität einsetzt“, sagte Marina Moser, Wespenentdeckerin und Doktorandin am Naturkundemuseum, der Deutschen Presse-Agentur. Die Wespenart sei zudem wie der Regierungschef „ein wichtiger Baden-Württemberger“. Die Wespe sei in Tübingen gefunden und in Stuttgart erforscht worden. Am Donnerstag soll Kretschmann ein Modell der neuen Wespenart überreicht werden.