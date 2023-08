So schnell war vor ihm noch keiner unterwegs – zumindest nicht mit einem Bobbycar. Schon manch ein Auto hat mit Geschwindigkeiten jenseits der 120 km/h zu kämpfen, der Fuldaer Student Marcel Paul schafft das sogar mit einem Bobbycar. Per E-Antrieb brachte er sein Gefährt bei seiner Rekordfahrt am Donnerstagabend (10.08.2023) auf dem Hockenheimring auf 148,45 km/h – und war damit doppelt so schnell wie der inoffizielle Weltrekord bis dato.

Liegend und mit Schutzkleidung ausgestattet, war der Student bei seinem Rekordversuch unterwegs. Eine Kamera auf dem Helm nimmt die Fahrt auf.

© Foto: René Priebe/dpa

Das Rekord-Institut orientierte sich nach eigenen Angaben mit dieser Marke an einem auf Youtube veröffentlichten inoffiziellen Weltrekord dieser Größenordnung, der aber nicht von abhängiger Seite bestätigt worden sei. Eine Sprecherin des Instituts sagte nach der Rekordfahrt: „Auf voller Linie ein Erfolg für den Fahrer.“

Höchstgeschwindigkeit schon nach 600 Metern

Drei Versuche hatte der 31-Jährige nach Angaben des Instituts, um die Bestmarke aufzustellen. Bereits der erste Lauf war der schnellste. Schon nach rund 600 Metern erreichte er die Höchstgeschwindigkeit. In Versuch zwei funktionierte die Messanlage nicht richtig, Lauf 3 war abschließend etwas langsamer als die zuvor aufgestellte Bestmarke.

Mit dem eigentlich für Kinder konzipierten Spielgefährt zur langsamen Fortbewegung hat das elektrische Bobbycar im Übrigen nicht mehr viel gemeinsam. Denn das weiter entwickelte rasende Bobbycar ist ganze 30 Kilogramm schwer, hat einen Metallboden, einen Motor sowie Spezialreifen.

Rekordfahrten auch mit dem klassischen Bobbycar

Marcel Paul studiert an der Hochschule Fulda Elektrotechnik. Für ihn sind Rekordfahrten mit dem Bobbycar nichts Neues: Mit einem klassischen Bobbycar erreichte er auf abschüssiger Strecke 2022 gut 106 km/h und mit einem eigens für den Rennsport umgebauten Bobbycar sogar knapp 133 km/h. Beim Rekordrennen am Donnerstag trug er zum Schutz Motorradkluft und einen Helm.