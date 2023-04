Geschäfte in Baden-Württemberg haben an gesetzlichen Feiertagen grundsätzlich geschlossen. Doch Ausnahmen bestätigen auch diese Regel. So gibt es bestimmte Läden, die auch am 1. Mai 2023 geöffnet haben dürfen. Was genau darf am Tag der Arbeit in BW öffnen und wie lange?

Diese Geschäfte dürfen am 1. Mai 2023 in BW geöffnet sein

Per Gesetz gibt es in Baden-Württemberg bestimmte Geschäfte und Läden, die auch an Sonn- und Feiertagen ihre Waren verkaufen dürfen - also auch am 1. Mai, dem Tag der Arbeit. Dazu zählen unter anderem Tankstellen und Bäcker. Für letztere gelten aber meist Sonderregelungen. Hier die Geschäfte und Läden, die an Feiertagen in BW grundsätzlich geöffnet haben dürfen:

Tankstellen dürfen an allen gesetzlichen Feiertagen öffnen. So auch am 1. Mai. Dann dürfen Kunden an Tankstellen auch Lebensmittel und Alkohol kaufen.

Apotheken dürfen am 1. Mai ebenfalls geöffnet haben. Allerdings nicht alle in einer Gemeinde. Es gibt am Tag der Arbeit, wie an den anderen Feiertagen auch, eine Notfallapotheke.

Kioske dürfen am Maifeiertag in BW ebenfalls geöffnet haben. Zeitschriften und Zeitungen dürfen nämlich auch an gesetzlichen Feiertagen verkauft werden. Zumindest für sechs Stunden.

Die Öffnungszeiten unterscheiden sich je nach Bundesland. In Bayern darf ein Kiosk für den Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften am 1. Mai nur zwischen 11 und 13 Uhr geöffnet haben.

Die Öffnungszeiten unterscheiden sich je nach Bundesland. In Bayern darf ein Kiosk für den Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften am 1. Mai nur zwischen 11 und 13 Uhr geöffnet haben. Am Bahnhof dürfen am Tag der Arbeit in BW die Geschäfte und Läden öffnen - zur „Abgabe von Reisebedarf“, wie es im Landesrecht geschrieben steht.

Auch am Flughafen in Baden-Württemberg dürfen die Geschäfte und Läden an Feiertagen ihre Produkte verkaufen.

Diese zählen laut Gesetz ebenso wie Bahnhöfe, zu Verkaufsstellen auf Verkehrsplätzen oder Personenbahnhöfen des Schienenverkehrs.

Diese zählen laut Gesetz ebenso wie Bahnhöfe, zu Verkaufsstellen auf Verkehrsplätzen oder Personenbahnhöfen des Schienenverkehrs. Bestimmte Produkte fallen unter „Besondere Warengruppen“ und dürfen in Baden-Württemberg ebenfalls am Maifeiertag verkauft werden. Dazu zählen etwa Backwaren, frische Milch und andere selbst erzeugte landwirtschaftliche Produkten. Die betroffenen Verkaufsstätten dürfen zwischen drei und sechs Stunden geöffnet haben.

Bäcker dürfen am 1. Mai in BW für drei Stunden öffnen - Bäcker in Bahnhöfen sind in den Öffnungszeiten nicht beschränkt.



Bäcker am 1. Mai geöffnet - länger Brot kaufen dank Sonderregelung

Laut Gesetz dürfen Bäckereien am 1. Mai maximal drei Stunden geöffnet haben. Doch allein in Ulm werben mehrere Bäcker damit, dass sie wesentlich länger, als nur drei Stunden geöffnet haben. Was ist da los? Grund dafür ist eine Sonderregelung im Ladenöffnungsgesetz für Bäckereien. Nämlich dann, wenn die Bäckerei eine Konzession für den Gastronomiebetrieb hat. So erklärt es Susanne Kersten vom Regierungspräsidium Stuttgart. Haben Bäcker also am Tag der Arbeit länger als drei Stunden geöffnet, ist davon auszugehen, dass diese Läden über besagte Konzession verfügen.

Wer also sein Brot oder andere Backwaren auch nach den drei Stunden Öffnungszeit - die üblicherweise am Vormittag liegen - besorgt, kann auf Bäckereien mit Gastro-Konzession und somit längeren Öffnungszeiten zurückgreifen. Und wem auch das nicht reicht, dem bleibt schließlich nur noch der Weg zum Bäcker in den Bahnhöfen - die dürfen bekanntlich noch länger geöffnet haben, um die Reisenden zu versorgen.

Offen am 1. Mai? Ausnahmen beim Ladenöffnungsgesetz in BW

In der aktuellen Fassung des Ladenöffnungsgesetzes des Landes heißt es dazu: „(...) Ausnahmen vom Verbot der Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen gelten für Apotheken, Tankstellen, Verkaufsstellen auf Verkehrsflughäfen und besondere Warengruppen wie beispielsweise Zeitungen und Zeitschriften, frische Milch, Konditor- und Backwaren und selbst erzeugten landwirtschaftlichen Produkten in Verkaufsstellen auf landwirtschaftlichen Betriebsflächen.“ Wie oben erwähnt sieht es bei Bäckereibetrieben mit Gastronomiekonzession anders aus. Diese dürfen länger geöffnet haben.