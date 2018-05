Donzdorf / SWP

Ein Anrufer meldete der Polizei am Dienstag gegen 0.50 Uhr, dass Hilfeschreie in der Donzdorfer Gartenanlage unterhalb der Waldschenke gehört worden waren. Die Polizeistreife wurde von dem Anrufer bereits an der Gartenanlage empfangen. Der Notfall erledigte sich rasch: Ein Ziegenbock hatte sich in einem Zaun verfangen und laut um Hilfe „gerufen“. Das Stromgerät wurde ausgeschaltet und der Zaun so zerschnitten, dass der Bock frei kam.