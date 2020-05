Eine dünne Plastikplatte, auf ihr montiert sind mehrere Chips, verbunden durch dünne Kanäle und Schläuche. Was an ein Computerteil erinnert, bildet in Wirklichkeit den menschlichen Organismus nach. Zumindest einen Teil davon – nämlich den jeweils entscheidenden. „VasQchips“ heißt das Pr...