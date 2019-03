Internet für alle Rakete mit Satelliten für weltweites Internet gestartet

Kourou / DPA

Die ersten sechs OneWeb-Satelliten für weltweites Internet sind an Bord einer Sojus-Rakete ins All gestartet. Die Rakete hob am späten Mittwochabend vom Weltraumbahnhof bei Kourou in Französisch-Guayana ab, wie der Betreiber Arianespace mitteilte.

Günstiges und schnelles Internet weltweit

Das US-amerikanische Unternehmen OneWeb will in einigen Jahren die gesamte Welt mit kostengünstigem und schnellem Internet versorgen, hierfür sollen insgesamt Hunderte Satelliten in den Weltraum gebracht werden.

20 weitere Raketen folgen

„Mit dem Einsatz der OneWeb-Konstellation erfüllt Arianespace auch seine Mission: "Den Weltraum für ein besseres Leben auf der Erde nutzen"“, erklärte Arianespace-Chef Stéphane Israël laut Mitteilung. Der Erfolg des ersten Raketenstarts sei der Startschuss für 20 weitere Sojus-Starts mit OneWeb-Satelliten.

Insgesamt 900 Satelliten ins All

Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus und dem US-Telekommunikationsunternehmen OneWeb, hinter dem Internetpionier Greg Wyler steht. Airbus ist für die Entwicklung der Satelliten zuständig. Insgesamt sollen 900 Satelliten für das Projekt in den Weltraum gebracht werden.

Überall auf der Welt

Das ehrgeizige Ziel von OneWeb ist es, in allen Teilen der Erde erschwingliches und schnelles Netz zur Verfügung zu stellen - und so zum Beispiel auch Schulen an abgelegenen Orten mit Internet zu versorgen.

Das Besondere an dem Projekt ist unter anderem, dass die Satelliten auf eine niedrige Erdumlaufbahn von 1200 Kilometern gebracht werden sollen. Außerdem werden sie in Massenproduktion gefertigt - mehrere Satelliten täglich werden gebaut. Sie sollen am Ende sicherstellen, dass der Empfang nicht zeitweise ausfällt.

Es gibt bereits ein Satellitennetz im All

OneWeb ist nicht das einzige Unternehmen, dass an einem solchen Vorhaben arbeitet. Das US-Unternehmen Iridium hat bereits ein weltumspannendes Satellitenkommunikationssystem und bietet auch weltweit Internet an. Iridium Certus wird vor allem in der See- und Luftfahrt genutzt. Das Unternehmen verkauft nicht direkt an den Endverbraucher, sondern arbeitet mit verschiedenen Partnerfirmen, über die der Service bestellt werden kann.

Weitere Firmen mit der selben Vision

Andere Projekte wie etwa Telesat-Leo vom kanadischen Konzern Telesat oder Starlink vom amerikanischen Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk sind aktuell in Arbeit. Einige Konzerne haben auch bereits wieder aufgegeben, so etwa Facebook mit seiner Internet-Drohne „Aquila“.

Arianespace gehört zur ArianeGroup, die wiederum ein Gemeinschaftsunternehmen des Luftfahrtkonzerns Airbus und des französischen Triebwerkherstellers Safran ist.

Die Verfügbarkeit von Breitband in Deutschland. © Foto: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

Karte zeigt Verfügbarkeit von Breitband

Wie sieht es eigentlich mit Internet in Deutschland aus? Wo ist es verfügbar und wo ist es wie gut? Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur stellt auf seiner Internetseite eine Karte zur Verfügung, die die Breitbandverfügbarkeit für private haushalte in Deutschland zeigt. Dort lassen sich auch einzelne Ortschaften darstellen. Die Verfügbarkeit für Ulm und den Umkreis sieht ganz gut aus.

Die Verfügbarkeit von Breitband für Ulm und Umgebung ist ganz gut, aber vereinzelt mit Verbesserungspotential. © Foto: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

Das könnte dich auch interessieren: