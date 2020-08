Den 70. Geburtstag von Udo Lindenberg wird Made­laine Böhme wohl nie vergessen. Am 17. Mai 2016 machte die Professorin für Paläontologie in einer Tongrube in Pforzen im Allgäu einen der bedeutendsten Funde ihres Lebens: den Unterkiefer eines Menschenaffen. Und weil während der Fahrt dorthin di...