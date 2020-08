Diesmal hat es Sibirien erwischt: Während 2018 und 2019 viele Menschen in weiten Teile Europas unter einem extremen Hitzesommer stöhnten, plagten im ersten Halbjahr 2020 außergewöhnlich hohe Temperaturen den Norden Asiens bis weit in die Arktis hinein. So lagen in Sibirien die Temperaturen in di...