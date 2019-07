Kann der europäisch-russische ExoMars-Rover 2020 zum Mars fliegen? Der Fallschirm für die Landung ist im Test gerissen.

Ein europäisch-russischer Rover soll im Jahr 2021 über den Mars fahren und im Boden nach Spuren von Leben suchen. Der ExoMars-2020-Rover und das Raumschiff, das ihn zum Mars bringt, werden gerade zusammengebaut. Der Fallschirm, der ihn in einem Landegerät auf den Marsboden runterbringen soll, ist am 28. Mai getestet worden. Mit fatalen Folgen: In beiden Hauptfallschirmen sind Risse aufgetreten. Ersatz gibt es nicht.

Nach Angaben der europäischen Raumfahrtagentur Esa hat der Test aus 29 Kilometern Höhe bei Kiruna (Schweden) im Prinzip das erhoffte Ergebnis gebracht. Das Fallschirmsystem habe die Last ziemlich genau in der Zeit zu Boden gebracht, die erwartet worden war. Alle Vor- und Hauptfallschirme hätten planmäßig geöffnet.

Risse, noch bevor die Fallschirme unter Volllast waren

Ein gelungener Test also – wären da nicht die Risse in den zwei Hauptfallschirmen aufgetreten, und zwar in beiden „unmittelbar nach dem Herausziehen aus dem Fallschirmsack“, jeweils noch vor der Spitzenbelastung, heißt es in einer Esa-Pressemitteilung. Die Esa hatte den gesamten Abwurf mit zahlreichen Instrumenten verfolgt, auch mit Kameras.

Der erste Hauptfallschirm hat nach Esa-Angaben mehrere strahlenförmige Risse erlitten, der zweite – 35 Meter Durchmesser – einen einzigen solchen Riss. Zur Größe der Risse gab es keine Angaben.

Die Fallschirme sollen weicher aus ihrem Behälter herauskommen

Der zweite Hauptfallschirm ist gleich nach der Landung geborgen worden. Den ersten, der vor dem Auswurf des zweiten abgesprengt worden war, musste die Esa ein paar Tage lang suchen, er war mehr als 100 Kilometer weit abgetrieben. Auch er wurde geborgen. Das Teil geborgen zu haben sei „entscheidend gewesen“, zitiert die Esa ihren ExoMars-Teamleiter Francois Spoto, „damit man die nötigen Verbesserungen für den nächsten Test bestimmen kann“.

Verbesserung, das bedeutet: Die Fallschirmsäcke sollen so modifiziert werden, dass die Hauptfallschirme weicher herauskommen, kündigt Spoto an. Außerdem soll der Prozess des Faltens und Packens der Fallschirme und der hunderten von Leinen begutachtet werden.

Der Hersteller ist pleite

Die beschädigten Fallschirme selbst sollen verstärkt werden, damit sich Risse, falls sie noch einmal auftreten, weniger ausbreiten können. Einfach neue Fallschirme zu benutzen geht nicht, denn es handelt sich um Spezialanfertigungen und der Hersteller ist in Insolvenz gegangen.

Für das Fallschirmsystem, das den Flug des ExoMars-Rovers im März 2021 in der Marsatmosphäre sicher abbremsen soll, sind zwei Tests aus großer Höhe vorgesehen. Der zweite war bisher für den 19. November geplant.

„Der Test war grundsätzlich erfolgreich“, wird Spoto zitiert. „Wenn wir ein solches komplexes System testen, erwarten wir allerdings Probleme.“ Deshalb teste und teste und teste die Esa ja. „Wir arbeiten härter denn je daran, den Starttermin im nächsten Jahr zu erreichen.“