Die Corona-Pandemie hält weiter an. Nachdem es vor einigen Wochen so aussah, als sei das Schlimmste überstanden, steigen nun die Zahlen der Corona-Neuinfektionen wieder an . Einige Experten warnen vor einer, andere wiederum sind der Meinung, dass uns dielängst ereilt hat. In denist auch immer wieder dieangegeben. Doch sind diese Menschen denn wirklich wieder