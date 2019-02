Restaurant-Eröffnung in Ulm gefährdet? Vapiano: Zahlen auf Rekordtief – Unternehmen kündigt Umbau an

Vapiano: Zahlen auf Rekordtief – Unternehmen kündigt Umbau an

Restaurant-Eröffnung in Ulm gefährdet?

Köln / dpa

Die Pasta- und Pizza-Kette Vapiano hat aufgrund schlechter Geschäftszahlen drastische Einschnitte angekündigt. Ob das Auswirkungen auf die Neueröffnung in Ulm hat, ist noch offen.

Als Antwort auf schwache Geschäftszahlen setzt die Restaurantkette Vapiano auf schlankere Strukturen. Vorgesehen sind demnach effizientere Abläufe sowie eine langsamere Expansion. Außerdem soll das Menü abgespeckt werden. Ziel sei unter anderem, die Wartezeiten für Gäste zu verringern, teilte das Kölner Unternehmen am Samstag mit. Arbeitsplätze stünden nicht im Fokus, sagte eine Sprecherin auf Anfrage, es gehe vor allem darum, die Profitabilität wiederherzustellen.

„Nach einem operativ sehr enttäuschenden Geschäftsjahr 2018 werden wir das Jahr 2019 nutzen, um einen strategischen Übergang zu schaffen und die Komplexität unseres Geschäftsmodells deutlich zu reduzieren, sagte Vapiano-Chef Cornelius Everke der Mitteilung zufolge.

Neueröffnung in Ulm gefährdet?

Ob die aktuelle Situation auch Auswirkungen auf die geplante Neueröffenung eines Vapiano-Restaurants in Ulm hat, ist noch offen. Die Antwort auf eine entsprechende Anfrage an Vapiano steht noch aus. Wir berichten an dieser Stelle aktuell, sobald neue Informationen vorliegen.

Im früheren Modehaus Honer plant die Kette ein Restaurant mit drei Kochstationen und 200 Sitzplätzen.

Zahlen nach unten korrigiert

Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) war das Unternehmen 2018 laut den vorläufigen Kennziffern unter den eigenen Zielen geblieben. Der Umsatz liege bei rund 370 Millionen Euro und damit unter der erst im November gesenkten Spanne von 375 bis 385 Millionen Euro, gab Vapiano am Freitagabend bekannt. Das bereinigte Ebitda liege bei 29 bis 31 Millionen Euro. Geplant waren 34 bis 38 Millionen Euro.

Vapiano hatte die eigenen Prognosen für das Jahr 2018 zuerst im September 2018 und dann nochmals im November gesenkt und zuletzt den Chef ausgetauscht.

Das börsennotierte Unternehmen stellt nun alles auf den Prüfstand. Zudem würden Maßnahmen eingeleitet „zur Sicherstellung der nachhaltigen Profitabilität“. Dafür müssten „auch die Prozesse und Arbeitsabläufe innerhalb der Restaurants deutlich angepasst werden“. Zum Jahresende 2018 gehörten 231 Restaurants in 33 Ländern zu Vapiano.

