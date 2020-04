Die Zahl der ausländischen Beschäftigten, die in Deutschland arbeiten, aber im Ausland wohnen, hat sich in den vergangenen Jahren vervielfacht. Sie stieg von unter 69 000 im Jahr 2010 auf über 191 000 im Jahr 2019, wie eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ergeben hat. In Baden-Württemberg waren es 26 400, 5300 mehr als noch zehn Jahre zuvor.

Deutlich mehr Grenzpendler

Seit Einführung der Arbeitnehmerfreizügigkeit für die osteuropäischen EU-Beitrittsstaaten ab 2011 nahm demnach insbesondere die Zahl osteuropäischer Grenzpendler zu. In den meisten Bundesländern bilden Grenzpendler aus Polen laut IAB-Studie die größte Gruppe – 2019 waren es rund 69 000. An zweiter Stelle folgten gut 36 000 Grenzpendler aus Frankreich, an dritter mehr als 34 000 Beschäftigte aus Tschechien. Auch die Zahl der Grenzpendler aus Ländern, die nicht an Deutschland angrenzen, habe mittlerweile „deutlich zugenommen“, erklärte das IAB. Knapp 9000 Grenzpendler kommen demnach aus Rumänien und jeweils rund 5000 aus Ungarn und der Slowakei.

Das IAB bezeichnet alle Arbeitnehmer als Grenzpendler, die in Deutschland einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen und deren beim Arbeitgeber gemeldeter Wohnort im Ausland liegt. dpa