Der Krieg in der Ukraine hat massive Folgen für die deutsche Wirtschaft: Sie dürfte in diesem Jahr nur um 2,2 Prozent wachsen, erwartet Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Noch zum Jahresanfang hatte der Grünen-Politiker mit 3,6 Prozent Wachstum gerechnet. „Gemessen an den Prognosen vor...